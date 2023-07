„Festival Labore“ erlebt 21. Auflage in Hauptmannsgrün

Am 28. und 29. Juli geht es am Mühlteich rund. Rund 20 Bands und Solisten geben sich die Ehre. Doch was lockt die über 1000 Besucher noch an?

Am Freitag und Samstag, 28. und 29. Juli, steigt am Mühlteich in Hauptmannsgrün das 21. „Festival Labore“. Es bietet eine Mischung aus Electro, Weltmusik, Punk, Pop, Jazz und Rock mit einer Menge Spaß für Groß und Klein. „In der Planung sind wir 15 bis 20 Leute, vereint im Kulturverein Borwaerk aus Netzschkau. Um das Festival vor Ort zu... Am Freitag und Samstag, 28. und 29. Juli, steigt am Mühlteich in Hauptmannsgrün das 21. „Festival Labore“. Es bietet eine Mischung aus Electro, Weltmusik, Punk, Pop, Jazz und Rock mit einer Menge Spaß für Groß und Klein. „In der Planung sind wir 15 bis 20 Leute, vereint im Kulturverein Borwaerk aus Netzschkau. Um das Festival vor Ort zu...