Frau auf Netzschkauer Rodelhang verletzt

Die Netzschkauer Feuerwehr hat den Rettungsdienst nach einem Unfall am Sonntagabend auf dem Rodelhang an der Netzschkauer Siedlungsstraße unterstützt. Wie Wehrleiter Mike Müller sagt, hatte sich eine junge Frau am Fuß verletzt und wurde mit Verdacht auf einen Bruch des Sprunggelenks ins Krankenhaus gebracht. Die Netzschkauer Kameraden...