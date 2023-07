Freizeitpark Plohn feiert Mittsommernacht

Am Samstag fand die traditionelle Mittsommernacht im Freizeitpark Plohn statt, die viele Besucher in den Erlebnispark lockte. Es wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Leider spielte das Wetter nicht gut mit und es gab für mehr als eine Stunde heftigen Starkregen, so dass das Programm leicht angepasst werden musste. Später am Abend...