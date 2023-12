Fröbelkindergarten in Reichenbach lädt zum Weihnachtsmarkt ein

Leckereien, Handarbeiten, Lagerfeuer, Aufführung und vieles mehr wird zu finden und zu erleben sein.

Ein Weihnachtsmarkt findet am Freitag, 8. Dezember im Fröbelkindergarten am Stadtpark in Reichenbach statt. Geöffnet wird 16 Uhr. Das hat Silke Winkler, die Leiterin der Kindertagesstätte, mitgeteilt. Ein musikalisches Programm, verschiedene Leckereien, eine Wichtelwerkstatt und wärmendes Lagerfeuer wird es für die Besucher geben. Winkler...