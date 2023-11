Größte Krankenkasse bleibt vor Ort: AOK Plus jetzt am Solbrigplatz in Reichenbach

Am Montag ist die neue Filiale im ehemaligen Finanzamt eröffnet worden. Für die städtische Wohnungsbaugesellschaft war es der bislang schwierigste Bau.

Die AOK Plus hat am Montag ihre neue Filiale im sanierten ehemaligen Finanzamt am Solbrigplatz 6 in Reichenbach eröffnet. „Im bisherigen Objekt in der Oststraße 8 gab es erheblichen Sanierungsbedarf“, erklärt Susanne Liebold, Leiterin des Regionalcenters Vogtlandkreis. Helle, freundliche Räume, Barrierefreiheit sowie deutlich mehr Komfort...