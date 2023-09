Havarie in Scheidenbach: Busse fahren anders

Die Hauptstraße im Ort ist bis zum 22. September gesperrt.

Wegen einer Havarie ist in Schneidenbach bis 22. September die Ortsdurchfahrt gesperrt. Für die Haltestelle Schneidenbach, Bürgerhaus (Richtung Weißensand) gibt es laut Verkehrsverbund Vogtland eine Ersatzhaltestelle am Abzweig Weststraße, gegenüber der Haltestelle in Gegenrichtung. Kleinbusse der Linie 89 können die Sperrung über die...