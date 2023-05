Heimische Vögel erfreuen Tierfreunde

Reichenbach.

40 Tierfreunde waren bei den jüngsten Vogelstimmenwanderungen mit Reichenbacher Ornithologen auf Spuren heimischer Singvögel unterwegs. Bei jeder der beiden Touren waren Gesänge von mehr als 30 Vogelarten zu hören. Die erste Wanderung hatte in Regie des Nabu um den Waschteich Reuth geführt - dort war ein Pirol auffälligster Sänger. Am Samstag ging's ins Vogelparadies am Kuhberg. Dort erfreuten unter anderem Neuntöter und Lerchen. Die Touren bestimmen seit Jahr und Tag den Kalender der Ortsgruppe des Vereins Sächsischer Ornithologen. (gem)