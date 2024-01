Unbekannte hatten die Seitenscheibe eines Transporters eingeschlagen.

Reichenbach. Hochwertige Werkzeuge in Reichenbach gestohlen: Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines weißen Ford-Transporters ein. Aus dem Fahrzeug wurden Elektrowerkzeuge der Marken Makita, Klauke, Wirth und Protect entwendet.

Es handelt sich dabei um Messgeräte, Bohrmaschinen, Flexgeräte und Akkuschrauber. Darüber hat die Polizeidirektion Zwickau am Montag informiert. Das Fahrzeug war auf der Straße Kleiner Anger in Reichenbach geparkt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 9000 Euro. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Wer Personen beobachtet hat, die sich an dem weißen Transporter zu schaffen machten, kann sich im Polizeirevier in Auerbach melden, Telefon: 03744 2550. (tb)