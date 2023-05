Hüpfburgen im Eventpark

Reichenbach.

Zum Kindertag am Donnerstag, den 1. Juni sind alle Mädchen und Jungen in den Eventpark an der Zwickauer Straße 137 von Reichenbach einladen. Der Park soll von 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet sein. Dort sollen laut den Veranstaltern an diesem Tag mindestens zehn Hüpfburgen aufgebaut sein. Kinder können sich kostenlos austoben. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Bei schönen Wetter bleibt der Park das auch am folgenden Wochenende geöffnet, teilen die Veranstalter von der Dienstleistungs GmbH mit. (lh)