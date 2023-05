Hürden für Ärzte aus der Ukraine

Oleksii Prokopchuk hat in Kiew sechs Jahre Medizin studiert. Während des Studiums hat er die deutsche Sprache gelernt und ist zu Praktika an eine Münchener Klinik gependelt. Seit zehn Jahren lebt und arbeitet der Ukrainer fest in Deutschland - Patienten kennen den Internisten heute als Oberarzt im Klinikum Obergöltzsch. "Mein Ziel...