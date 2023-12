Intendant setzt bei Sinfoniekonzert in Reichenbach mit geübter Hand Akzente

Im vierten Sinfoniekonzert der Vogtland Philharmonie erklingen Werke von Edvard Grieg, Reinhold Glière und Wolfgang Amadeus Mozart.

Ein sinfonisches Programm hat es zur Weihnachtszeit nicht leicht. Ein Teil des Publikums möchte auf das bevorstehende Fest eingestimmt werden, möchte Schönes und Besinnliches hören; ein anderer Teil will davon nichts wissen, will im Gegenteil etwas von der Welt, wie sie ist, in der Musik wiederfinden. Die Vogtland Philharmonie wurde in ihrem...