Junge Managerin widmet sich der Göltzschtalbrücke

Victoria Kalbitz ist 25 Jahre alt, wohnt seit kurzem in Rotschau und will dem Tourismus am Vogtland-Wahrzeichen auf die Sprünge helfen.

Wie weiter mit der Göltzschtalbrücke? Nach dem Scheitern des Welterbe-Antrages Anfang Dezember fragen sich das viele. Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) war tief enttäuscht, fand aber: „Das Schöne ist doch, dass unsere vor 172 Jahren eingeweihte Brücke auch für den heutigen Eisenbahnbetrieb taugt." Er versprach: „Wir werden das...