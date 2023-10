Kampf um ein CDU-Direktmandat im Vogtland - Wer kann die AfD schlagen?

Bei der Landtagswahl im nächsten Jahr will der Reichenbacher Abgeordnete Stephan Hösl erneut für seine Partei antreten. Doch es wirft noch jemand seinen Hut in den Ring. Wer hat die besseren Karten?

Stephan Hösl oder Marcus Fritsch? Der Amtsinhaber oder der Herausforderer? Wer von ihnen die CDU im Wahlkreis Reichenbach in den Landtagswahlkampf führt, muss in einer Kampfabstimmung geklärt werden. Am 21. Oktober werden die CDU-Mitglieder auf dem Kreisparteitag in Rodewisch darüber entscheiden, wer CDU-Direktkandidat für den Wahlkreis...