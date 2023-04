Kanadische Sängerin tritt im Kanapee auf

Rodewisch.

Die kanadisch-amerikanische Musikerin Anna Katarina steht tritt im Kleinkunst-Kanapee in Rodewisch auf - am Montag, 1. Mai, ab 20 Uhr. Die Sängerin ist laut Ankündigung für ehrliche Stimme und mutige Texte bekannt. Ihr Debüt- Solo-Album "Daisychain" vom Oktober vorigen Jahres weise unverwechselbare Lyrik auf. Im Sommer 2022 spielte sie über 30 Konzerte in Westkanada und den USA. (lh)www.annakatarinamusic.com