Katalysatoren an vier Autos in Reichenbach gestohlen

Die Katalysatoren an vier Autos wurden in Reichenbach gestohlen. Die Wagen standen bei einem Autohandel. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Beamten wurden über den Diebstahl der Autoteile am Dienstag gegen 13.40 Uhr informiert. Die unbekannten Täter, die es auf die Katalysatoren abgesehen hatten, nahmen sich einen Autohandel an der Zwickauer...