Klappe zu: Warum in Mylau bei Starkregen Abwasser aus den Gullys sprudelt

Am Karl-Marx-Ring hat der Vogtlandkreis den Notablass in die Göltzsch verschließen lassen. Nun läuft die Brühe bei den Anwohnern in Vorgärten und Keller. Wie lange noch?

Ein Springbrunnen kann etwas Schönes sein. Auf öffentlichen Plätzen wie im privaten Gartenreich. Wenn die Brühe aber aus Kanaldeckeln sprudelt und sich in Vorgärten und Keller ergießt, ist Schluss mit lustig. Mit Fäkalien vermischt, verursacht das Abwasser nicht nur Feuchtigkeitsschäden und Schimmel, sondern ist auch mit Keimen belastet.... Ein Springbrunnen kann etwas Schönes sein. Auf öffentlichen Plätzen wie im privaten Gartenreich. Wenn die Brühe aber aus Kanaldeckeln sprudelt und sich in Vorgärten und Keller ergießt, ist Schluss mit lustig. Mit Fäkalien vermischt, verursacht das Abwasser nicht nur Feuchtigkeitsschäden und Schimmel, sondern ist auch mit Keimen belastet....