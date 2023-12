Konzert „zwischen den Jahren“ auf Burg Mylau

Mit der Veranstaltung verabschieden Schülerinnen und Schüler der Musikschule Vogtland das alte Jahr. Es soll besinnlich zugehen.

Zur letzten Veranstaltung des Jahres laden die Musikschule Vogtland und der Verein Futurum Vogtland am Samstag, 16 Uhr, in den Ratssaal der Burg Mylau ein. Bei einem „Konzert zwischen den Jahren“ musizieren Schülerinnen und Schüler der Reichenbacher Musikschule. In den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester kehrt bei vielen Menschen die...