Lebenshilfe Reichenbach: 2024 soll der Bau der neuen Werkstatt starten

In den von der Lebenshilfe Reichenbach geplanten Neubau der Werkstatt für behinderte Menschen kommt Bewegung. Bei einem Besuch in der seit 1995 bestehenden Lebenshilfe-Werkstatt Reichenbach in der Dammsteinstraße verwies Landrat Thomas Hennig (CDU) am Dienstag darauf, dass der Vogtlandkreis das Vorhaben mit rund 870.000 Euro unterstützt.