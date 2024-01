Lengenfelder Edeka-Projekt: Wie der Stadtrat entschieden hat

Der zuletzt heiß diskutierte Millionen-Neubau war einziges Thema einer Sondersitzung - dabei ging es auch um die Zukunft der Innenstadt.

Die Investoren-Pläne zum Neubau des Lengenfelder Edeka-Marktes auf der Kunststeinwerk-Industriebrache an der B 94 nehmen Gestalt an. Der Lengenfelder Stadtrat hat auf einer Sondersitzung am Montagabend den Weg für das zuletzt heiß diskutierte Millionen-Projekt freigemacht. Der dafür notwendige Beschluss zur Eröffnung des...