Limbacher feiern Platzweihe mit dreitägigem Fest

In Limbach findet am Wochenende ein Sport- und Kinderfest statt - aus gutem Grund. Mit der Platzweihe finden Gastspiele der Fußballer ein Ende. Wozu die Investition gut ist und was doch noch fehlt.

Als der neue Vorstand der SG Limbach im Oktober vergangenen Jahres seine Arbeit aufnahm, war deren Umfang noch nicht abzusehen. „Wir dachten, dass mit dem Sportplatzbau alles seinen Gang geht. Darüber hinaus hatten wir eher kleine Sachen wie die Teilnahme an der Hofweihnacht geplant“, erinnert sich Vereinschef Willi Waldenburger. Doch dann... Als der neue Vorstand der SG Limbach im Oktober vergangenen Jahres seine Arbeit aufnahm, war deren Umfang noch nicht abzusehen. „Wir dachten, dass mit dem Sportplatzbau alles seinen Gang geht. Darüber hinaus hatten wir eher kleine Sachen wie die Teilnahme an der Hofweihnacht geplant“, erinnert sich Vereinschef Willi Waldenburger. Doch dann...