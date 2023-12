Lost Ground Unterheinsdorf: Ein Fußball-Spektakel als Silvester-Knaller

11 Uhr erwacht der alte Fußballplatz zu neuem Leben - beim Groundhopping-Spiel Blau-Weiß Reichenbach gegen Empor Heinsdorfergrund werden Hunderte Fans erwartet.

Die Vorfreude in der Groundhopping-Fußballszene der Region ist regelrecht greifbar. Etwa auf der Facebook-Seite des Reichenbacher FC. „Lost Ground entern!“, heißt dort ein Aufruf. Gemeint ist der Lost Ground in Unterheinsdorf. Auf dem traditionsreichen Spielfeld an der Reichenbacher Straße rollt schon seit Jahren kein Ligaball mehr - zu...