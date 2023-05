Mann bei Unfall schwer verletzt

Reichenbach.

Ein Autofahrer hat auf der Friedensstraße (B 173) in Reichenbach mit seinem BMW zwei andere Autos gestreift und sich bei der Kollision schwer verletzt. Der 85-Jährige war in Richtung Greiz unterwegs gewesen, kurz vor der Kreuzung zur Greizer Straße kam es am Mittwochnachmittag zur Kollision. Da auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, war die Friedensstraße für etwa eine Stunde voll gesperrt. (us)