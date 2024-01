Mann in Reichenbach erstochen: Siebenjähriger sah seinen Vater sterben

Am Freitag landete ein Mercedes in der Göltzsch. Ein 36-jähriger Mann flüchtete in einen Sonderpostenmarkt und starb dort an schweren Stichverletzungen. Wo die mögliche Tatwaffe gefunden wurde.

Ein 36-jähriger Mann, der Freitagabend in einem Sonderpostenmarkt in Mylau gestorben ist, wurde erstochen. Dies teilte am Montag Polizeisprecherin Karolin Hemp von der Direktion in Zwickau mit. Am Montag findet zwar noch eine Obduktion statt um die genauen Umstände zu ermitteln. Doch die Todesursache selbst scheint geklärt.