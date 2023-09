Mazda auf Feld stehen lassen, Fahrer geflüchtet: Rätselraten um verunglücktes Fahrzeug in Lengenfeld

Ein Auto mit polnischem Kennzeichen steht bei Lengenfeld im Feld. Der Fahrer ist verschwunden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

In Sachen Fahrerflucht ermittelt die Polizei Auerbach. Denn über den Fahrer, der seinen Mazda 5 am Donnerstag gegen 22 Uhr in ein Feld in Schönbrunn setzte, ist nicht viel bekannt. Wurde das Auto gestohlen? Hatte der Fahrer Alkohol getrunken, Drogen genommen? Sicher ist, dass dieser die B 94 aus Richtung Reichenbach befuhr. In einer Linkskurve...