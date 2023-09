Mehr Nachfragen als freie Plätze: Was die Montessori-Grundschule Limbach so erfolgreich macht

Gute Laune auch im fürs Jubiläum herausgeputzten Schulmuseum. Anja Scholz-Petzold ist seit 2000 an der Montessori-Grundschule in Limbach, seit 2002 als Schulleiterin. Damit ist sie die dienstälteste Pädagogin an der Einrichtung. Bild: Gerd Möckel