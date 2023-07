Mehr Spielgeräte am Reichenbacher Wasserturm

Großer Bahnhof am Donnerstagvormittag am Wasserturm in Reichenbach. Ein Fernsehteam, Lokalpresse und Fotografen wollten diesen Moment nicht verpassen. Denn ab sofort gibt es noch mehr neue Spielgeräte auf dem Spielplatz am Reichenbacher Wahrzeichen. Mädchen und Jungen einer Gruppe der Kita Sonnenblume des Christlichen Kindergartenvereins...