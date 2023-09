Mercedes fährt bei Netzschkau in den Graben - Wer saß am Steuer?

Die Autoinsassen verstricken sich in Widersprüche. Die Polizei hatte sie in Limbach entdeckt.

Die Polizei ermittelt gegen zwei Männer, die mit zwei Frauen in einem Mercedes in Netzschkau unterwegs waren und einen Unfall verursacht haben sollen. Das Quartett fuhr am Montag, 00.05 Uhr auf der Staatsstraße 298 in Richtung Treuen. Nahe der Einmündung Am kalten Feld fuhr das Auto in den Seitengraben, dann zurück auf die Straße und davon....