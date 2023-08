Ministerpräsident diskutiert in Reichenbach zum Thema Krankenhaus

„Landkrankenhäuser ade? - Die Zukunft der medizinischen Grundversorgung in Sachsen“, so das Thema einer Diskussion am Dienstag, 18 Uhr, in Reichenbach.

Das Reichenbacher Krankenhaus ist Geschichte. Aber die Zukunft der Krankenhäuser im ländlichen Raum bleibt auf der Tagesordnung im Freistaat. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will am Dienstag in Reichenbach bei einer Diskussion zum Thema „Landkrankenhäuser ade? - Die Zukunft der medizinischen Grundversorgung in... Das Reichenbacher Krankenhaus ist Geschichte. Aber die Zukunft der Krankenhäuser im ländlichen Raum bleibt auf der Tagesordnung im Freistaat. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will am Dienstag in Reichenbach bei einer Diskussion zum Thema „Landkrankenhäuser ade? - Die Zukunft der medizinischen Grundversorgung in...