Mopedfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 17-jährige Simson-Fahrerin ist am Sonntag bei einem Unfall in Lengenfeld schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde ihr Zweirad gegen 16 Uhr von einem Skoda auf der Bahnhofstraße gerammt, dessen 70-jährige Fahrerin rechts auf den Viehmarkt abbiegen wollte. Dabei übersah die Frau am Steuer des Skoda offenbar das Moped und rammte es am Heck....