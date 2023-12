Mülltonne geht in Reichenbach in Flammen auf: Polizei ermittelt

In Reichenbach ist Freitagabend eine Mülltonne in Brand geraten. Nun sucht die Polizei Zeugen.

In Reichenbach ist Freitagabend eine gelbe Mülltonne in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, bracht das Feuer an der Platanenstraße zwischen 18.15 und 18.40 Uhr aus. Eine weitere Tonne wurde durch die Hitze ebenfalls beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 300 Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Zeugen,...