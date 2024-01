Das Theater Liberi feiert mit der Jubiläumstour sein 15-jähriges Bestehen.

Bei der Jubiläumstour aus Anlass seines 15-jährigen Bestehen gastiert das Theater Liberi am Samstag, 13. Januar mit dem Musical „Die Schöne und das Biest“ in der Vogtlandhalle Greiz. Die Aufführung beginnt um 15 Uhr. Das bekannte französische Volksmärchen wird als zeitgemäßes Musical für die ganze Familie auf die Bühne gebracht, so...