Mylau: Großer Bagger soll neuen Spielplatz an der Kiesgrube krönen

Der Ortschaftsrat hält die Fäden in der Hand. An der Lohe und am Karl-Marx-Ring wurden indes Spielgeräte entfernt. Warum das nicht jedem gefällt.

Im Frühjahr 2024 soll es losgehen. Dann entsteht am Netzschkauer Berg in Mylau ein nagelneuer Spielplatz. Genau gesagt oben auf der Kuppe, wo sich einst eine Kiesgrube befand und heute gegenüber vom Garagenkomplex eine Hundewiese ist. „Dazu wird es richtig großes neues Spielgerät geben: einen Bagger. Der passt prima zum Thema Kiesgrube“,... Im Frühjahr 2024 soll es losgehen. Dann entsteht am Netzschkauer Berg in Mylau ein nagelneuer Spielplatz. Genau gesagt oben auf der Kuppe, wo sich einst eine Kiesgrube befand und heute gegenüber vom Garagenkomplex eine Hundewiese ist. „Dazu wird es richtig großes neues Spielgerät geben: einen Bagger. Der passt prima zum Thema Kiesgrube“,...