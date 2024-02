Mylau: Opel-Fahrerin übersieht Blinken und fährt auf

Ein Moment der Unaufmerksamkeit führt zu hohem Schaden und einer leichten Blessur.

Eine 40-Jährige fuhr am frühen Donnerstagnachmittag in einem VW die Netzschkauer Straße in Mylau in Richtung Reichenbach entlang. Als sie kurz nach der Einmündung zur August-Bebel-Straße den Blinker nach links setzte und verkehrsbedingt hielt, reagierte die 36-Jährige Kraftfahrerin im Opel hinter ihr zu spät und fuhr auf den...