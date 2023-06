Mylau: Wer erfindet das coolste neue Tier?

Kennen Sie den Großen Kanalkugler, das Flederkaninchen oder den Buntstachelkäfer? All das sind Tiere, die sich Ferienkinder in den vergangenen beiden Sommern auf Burg Mylau ausgedacht haben. In diesem Jahr findet das Ferienprogramm „Das Bestiarium der Burg Mylau“ vom 10. bis 21. Juli, Montag bis Freitag jeweils 9 bis 15 Uhr, zum dritten und...