Nach Hamas-Überfall: Reichenbach sorgt sich um Partnerstadt

Die Vogtländer fragen in Israel nach, wie sie helfen können, und hoffen, dass alle Menschen in Ma’alot Tarshiha in Sicherheit sind.

Nach dem Überfall der islamistischen Terrormiliz Hamas auf Israel hat die Stadt Reichenbach am Montag eine Mail an ihre israelische Partnerstadt Ma'alot Tarshiha geschickt. Das Schreiben ans Bürgermeisteramt bringt angesichts des Grauens die Hoffnung zum Ausdruck, dass „Sie und alle Menschen in Ma'alot Tarshiha in Sicherheit sind und es...