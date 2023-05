Nacht der Museen: Vorverkauf startet

Plauen.

Seit Dienstag läuft der Vorverkauf der Eintrittsbändchen für die 16. Plauener Nacht der Museen. 23 Veranstaltungsorte erwarten am Freitag, 23. Juni, ab 18 Uhr, Besucher mit einem kurzweiligen Programm und vielfältigen Angeboten. Die Eintrittsbändchen sind im Vorverkauf bis 22. Juni in der Tourist-Information im Rathaus erhältlich. Am Veranstaltungstag gibt es die Bändchen ab 18 Uhr an Abendkassen der Veranstalter. Im Vorverkauf kosten sie sieben statt neun Euro (ermäßigt vier statt fünf Euro). (bju)