Netzschkau: Reh springt vor Dodge

Zu einem Wildunfall mit hohem Sachschaden kam es am Mittwochabend an der Ziegelei.

Am Mittwochabend ereignete sich ein Unfall, bei dem der Fahrer eines Dodge Challenger mit einem Reh kollidierte. Der 49-jährige Fahrer fuhr auf der Straße im Netzschkauer Ortsteil An der Ziegelei in Richtung Jocketa, als ihm plötzlich ein Reh vor das Auto sprang. Der Fahrer versuchte dem Tier noch auszuweichen, hatte aber keine Chance mehr und...