Netzschkauer Bürger wollen Pyramide reparieren

In der Neujahrsnacht wurde der Weihnachtsschmuck in der Stadt zerstört. Die Einwohner wollen das nicht hinnehmen und bieten Hilfe an.

Mehrere Netzschkauer Bürger haben sich zusammengefunden, um die Pyramide der Schlossstadt zu reparieren. Das hat Günter Antelmann in der Bürgerfragestunde des Stadtrates angeboten. Der 83-Jährige ist dafür bekannt, dass er gern auf unkonventionelle Weise und sehr praktisch anpackt, wo andere nur reden. So hatte er im Netzschkauer Freibad...