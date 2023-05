Neue Ausstellung im Lokschuppen

Heinsdorfergrund.

Der Lokschuppen des Traditionsvereins Rollbockbahn in Oberheinsdorf, Am Bahndamm 10, ist am Pfingstsonntag, 14 bis 17 Uhr, geöffnet. Bei einem Arbeitseinsatz am 20. Mai haben Vereinsmitglieder eine neue Ausstellungsreihe im Oberdeck aufgelegt. Diese enthält einstige Streckenpläne der Kleinbahn, die von Reichenbachs Unterem Bahnhof bis Oberheinsdorf führte. Zu sehen sind Bildern markanter Wegpunkte, Inserate ehemaliger Großbetriebe sowie von Handwerksbetrieben und Gaststätten aus den Jahren 1902 bis 1962, teilt der Verein mit. (us)