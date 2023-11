Neumark: Auf Schneeglätte-Crash folgt Ausweichmanöver mit Unfallflucht

Ein Doppel-Unfall sorgte am Samstag für erhebliche Behinderungen im nördlichen Vogtland. Die Polizei sucht jetzt Zeugen einer Unfallflucht.

Turbulenter Samstagmittag nahe Neumark: Ein Doppel-Unfall hielt Polizei und Rettungskräfte in Atem. Der Unfallhergang laut Polizei: Am Samstagmittag befuhr ein 20-jähriger tschechischer Skoda-Fahrer die S 289 aus Richtung B 94 kommend in Richtung B 173. Im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve geriet er auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern...