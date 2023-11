Nullserie mit Heimat-Label: Wo die Tuchfabrik Lengenfeld das erste Garn verkauft - zum Sonderpreis

In der vergessenen Fabrik gibt’s jetzt schon zwei Werktage, Studenten arbeiten an Bekleidungsentwürfen - der Marktstart steht bevor, digital und lokal.

Wir müssen weiter richtig Gas geben, sagt Katrin Kapplusch. Dabei könnte einem schon beim Blick auf das schwindelig werden, was der erst im April gegründete Verein Alte Spinnerei & Tuchfabrik Lengenfeld unter ihrer Führung geschafft hat. Seit einiger Zeit nämlich drehen sich in der lange vergessenen Manufaktur am Walkmühlenweg die...