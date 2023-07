Offene Gärten laden im Vogtland zum Besuch ein

Gärten sind so verschieden wie ihre Besitzer. Deshalb bietet jeder der acht Gärten, die am Sonntag von 10 bis 17 Uhr verteilt über das ganze Vogtland, besichtigt werden können, etwas anders. Im Vogtland ist die Gruppe der Teilnehmer inzwischen auf neun angewachsen. Neben den acht Privatleuten beteiligt sich auch das Pfaffengut an der Aktion....