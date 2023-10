„Oldie trifft Oldie“ in Reichenbacher Seniorenresidenz

Besitzer von Young- und Oldtimern präsentieren den Bewohnern der Einrichtung und allen Interessenten am 7. Oktober ihre Schätze.

Am 7. Oktober ab 10 Uhr dreht sich an der Alloheim Seniorenresidenz in der Albert-Schweitzer Straße 40 in Reichenbach alles um klassische Automobile und Zweiräder: Auf dem Gelände der Einrichtung findet das Fahrzeugtreffen „Oldie trifft Oldie“ statt. Wie Einrichtungsleiterin Nadine Blechschmidt mitteilt, treffen sich dabei Liebhaber, Fans...