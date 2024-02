Philharmonie fiebert in Reichenbach bei 6. Sinfoniekonzert einer Uraufführung entgegen

Die Vogtland-Philharmonie spielt die „Hot-Suite“ für Posaune und Orchester. Es gastiert der britische Posaunist Kris Garfitt.

Nordische Mystik, ein Hauch Hollywood, böhmischer Humor und spanisches Temperament – all das bietet das 6. Sinfoniekonzert der Vogtland-Philharmonie am Mittwoch, 21. Februar, im Neuberinhaus Reichenbach sowie am Freitag, 23. Februar, in der Vogtlandhalle Greiz.