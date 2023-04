Planenschlitzer an der A 72 am Werk

Lengenfeld.

Auf dem Autobahn-Parkplatz Waldkirchen waren Planenschlitzer zu Gange. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, schnitten dort bereits in der Nacht zum Donnerstag unbekannte Täter an einem MAN-Sattelzug die Plane des Aufliegers auf. Offenbar fanden sie dahinter jedoch nicht die vermutete Ware, denn sie nahmen lediglich einige Dosen Energydrinks im Wert von etwa 15 Euro mit. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf 100 Euro beziffert. Den Angaben der Polizei zufolge gab es in derselben Nacht weitere derartige Vorfälle entlang der Autobahn 72 auf den Parkplätzen Am Neukirchener Wald und Beuthenbach, die im Zuständigkeitsbereich der Polizei Chemnitz liegen. Die Beamten suchen Zeugen: Wer hat in der Nacht zum Donnerstag auf dem Parkplatz Waldkirchen verdächtige Personen bemerkt, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten? Hinweise unter Ruf 03765 500. (us)