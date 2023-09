„Platz haben wir genug“: Was die Villa Lebensgrund Mylau vorhat und wer dahintersteht

Das Art-Deco-Schmuckstück am Karl-Marx-Ring war einst Fabrikanten-Sitz und Altenheim. Jetzt wollen die neuen Besitzer das Haus öffnen – eine Umfrage unter Gästen bestärkt sie darin.

Was die Vogtländer im Vogtland hält? Was sie abhält, mehr hinterm Ofen hervorzukommen, sich mehr zu engagieren? Diese Fragen haben jüngst zum Tag des offenen Denkmals die etwa 100 Besucher der Villa Lebensgrund in Mylau gestellt bekommen. Die Antworten wurden schriftlich festgehalten. Weshalb die Gastgeber nun den Antwort-Tenor exakt benennen...