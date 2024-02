Polizei stellt in Irfersgrün Unfallflüchtigen nach Zeugenhinweis

Ein 43-Jähriger fuhr mit seinem Auto gegen ein Geländer. Danach verließ er den Unfallort.

Eine Unfallflucht hat es am Montag in Irfersgrün gegeben. Laut Polizei fuhr gegen 21. 45 Uhr ein 43-Jähriger mit seinem VW auf der Stangengrüner Straße in Richtung Stangengrün. In einer Linkskurve kam er mit dem Auto von der Straße ab und kollidierte mit einem Geländer. Dann setzte er die Fahrt fort. Zurück blieb ein Sachschaden von rund...