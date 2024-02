Preisträger musizieren in Reichenbach

Die Teilnehmer am Landeswettbewerb Jugend musiziert stellen Ausschnitte aus ihren Wettbewerbsprogrammen vor.

Ausgewählte Teilnehmer der Musikschule Vogtland an den Regionalausscheiden des Wettbewerbs Jugend musiziert präsentieren am Samstag, 2. März beim Preisträgerkonzert im Ratssaal Reichenbach Ausschnitten aus ihren Wettbewerbsprogrammen. Von der Musikschule nahmen 31 Schüler am Regionalwettbewerb teil. Neun erhielten die Berechtigung zur...