Prozess um schwere sexuelle Nötigung in Reichenbach: Ist der Angeklagte schuld am Tod einer 93-Jährigen?

Der Prozess gegen einen 49-jährigen Mann wurde am Dienstag am Zwickauer Landgericht fortgesetzt. Tochter und Enkeltochter der betagten Seniorin schilderten, welch dramatische Folgen die Tat hatte. Auch ein Gutachter sagte aus.

Die Tochter des Opfers ist sich sicher. „Du bist schuld!“, rief sie am Dienstag im Gerichtssaal in Richtung des Angeklagten. Der 49-jährige Mann aus Pakistan wird beschuldigt, am 14. Februar dieses Jahres in Reichenbach eine 93-jährige Frau in ihrer Wohnung überfallen zu haben, um sie gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr zu zwingen....