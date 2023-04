PS-Boliden bedrängen sich

Hirschfeld/Treuen.

Die Polizei sucht Zeugen unkonventioneller Fahrmanöver, die sich am Donnerstag, gegen 9.15 Uhr, zwei BMW- und ein Porschefahrer auf der A 72 in Richtung Leipzig zwischen Treuen und Zwickau-West lieferten und die in einem Disput endeten. Die zwei BMW hatten sich ersten Angaben zufolge einem vorausfahrenden Porsche genähert, der von der linken auf die rechte Spur wechselte. Als der erste BMW überholen wollte, lenkte der Porschefahrer nach links und bedrängte den BMW, sodass der ausweichen und scharf bremsen musste. In Zwickau-West fuhren alle drei Fahrzeuge von der Autobahn ab und mussten an der dortigen Ampelkreuzung anhalten. Der Porsche-Fahrer verließ sein Fahrzeug und beleidigte und bespuckte den 21-jährigen BMW-Fahrer durch dessen halbgeöffnetes Seitenfenster. (kru)Zeugentelefon 03765 500